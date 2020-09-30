"Після гри двоякі почуття. Начебто і виграли з рахунком 3:0, але могли пропускати багато м'ячів, багато помилок було... Вимкнулися після третього гола. Перший гол трохи заспокоїв гру. Другий ще більше. А після третього м'яча вся команда вимкнулася. Тому у нас в роздягальні трохи двоякі емоції.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Чому після третього гола захист почав діяти авантюрно? А це хто авантюру затіяв? Ніяких авантюр в захисті не було. Просто було багато навісів у штрафний майданчик і ударів по воротах. Після третього гола вся команда начебто вимкнулася, почала нервувати, через що почали виникати моменти біля наших воріт.

Чи важко було протистояти габаритним форвардам Гента? Вони будували на цьому свою гру. Звичайно, було складно, адже вони на голову вищі за мене. Утім, Ілля Забарний у них практично всю боротьбу виграв. Але моменти були після подач.

Щодо оптимальності складу... Вважаю, що той склад, який виходить на футбольне поле в тій чи іншій грі, і є оптимальним на даний момент. Але команда – це не тільки ці 11 гравців", – сказав Миколенко у коментарі клубному телеканалу.

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