"После игры двоякие чувства. Вроде и выиграли со счетом 3:0, но могли пропускать много мячей, много ошибок было... Выключились после третьего гола. Первый гол немного успокоил игру. Второй еще больше. А после третьего мяча вся команда выключилась. Поэтому у нас в раздевалке немного двоякие эмоции.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Почему после третьего гола защита начала действовать авантюрно? А это кто авантюру затеял? Никаких авантюр в защите не было. Просто было много навесов в штрафную и ударов по воротам. После третьего гола вся команда как будто выключилась, начала нервничать, из-за чего начали возникать моменты у наших ворот.

Трудно ли было противостоять габаритным форвардам Гента? Они строили на этом свою игру. Конечно, было сложно, ведь они на голову выше меня. Впрочем, Илья Забарный у них практически всю борьбу выиграл. Но моменты были после подач.

Относительно оптимальности состава... Считаю, что тот состав, который выходит на футбольное поле в той или иной игре, и является оптимальным на данный момент. Но команда – это не только эти 11 игроков", – сказал Миколенко в комментарии клубному телеканалу.

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