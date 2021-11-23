"Це фінал": Альба серйозно налаштовується на матч проти Яремчука і Ко
Захисник Барселони Жорді Альба перед поєдинком 5-го туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки розповів про настрій команди.
"Ми впевнені у собі. Це фінал. Ми хочемо перемогти, як і у будь-якій іншій грі. Команда мотивована. У Португалії ми мали багато моментів, але ми їх не використовували.
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Маємо пам'ятати про їхні контратаки, ми добре знаємо Бенфіку, знаємо, що буде важкий матч. Ми маємо скористатися перевагою домашнього стадіону з нашими вболівальниками та перемогти", – цитує Альбу офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу ЛЧ Барселона розташувалась на другій сходинці у квартеті E, випереджаючи Бенфіку на два очки. Очне протистояння з Яремчуком і Ко відбудеться вже сьогодні о 22:00.
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