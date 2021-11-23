"Мы уверены в себе. Это финал. Мы хотим победить, как и в любой другой игре. Команда мотивирована. В Португалии мы имели много моментов, но мы их не использовали.

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Должны помнить об их контратаках, мы хорошо знаем Бенфику, знаем, что будет тяжелый матч. Мы должны воспользоваться преимуществом домашнего стадиона с нашими болельщиками и победить", – цитирует Альбу официальный сайт УЕФА .

Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Барселона расположилась на второй строчке в квартете E, опережая Бенфику на два очка. Очное противостояние с Яремчуком и Ко состоится уже сегодня в 22:00.

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