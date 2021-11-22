"Ми перегравали Еспаньйол і діяли добре до 82-ї хвилини, після чого краще став грати суперник. Завтра все буде не так, як у суботу. Бенфіка досвідчена, добре підготовлена ​​фізично команда. Буде важко, адже це Ліга чемпіонів, ритм тут зовсім інший.

Хаві висловився про дебют на чолі Барселони – проблеми, таланти й фанати

Ми готові до того, щоб поборотися з Бенфікою, і якщо переможемо, то вийдемо до плей-офф.

Барселона зараз не в тому стані, щоб задирати ніс, але зберігати оптимізм необхідно. Треба грати хоробро, йти в атаку та намагатися перемогти. Але цій команді ми поступилися 0:3 і це факт.

Я розглядаю це як нагоду для нас, я не відчуваю ніякого додаткового тиску. У нас чудова можливість вийти в плей-офф і взяти реванш, а також показати, що ми – Барса, що ми на своєму полі. Мені подобається це випробування.

Я з великою повагою ставлюся до Жорже Жезуша, а Бенфіка – чудова команда. Ми намагатимемося зіграти по-своєму, але буде непросто. Однак ми битимемося.

Раніше ми програли Бенфіці та Баварії – і матчі проти них у нас і залишилися. Все дуже просто: треба виграти один із двох матчів", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу ЛЧ Барселона розташувалась на другій сходинці у квартеті E, випереджаючи Бенфіку на два очки.

Барселона втримала перемогу над Еспаньйолом – Хаві дебютував, повернувши стиль "блаугранас", але проблеми залишились