"Найбільший ризик полягав у тому, що, не встигнувши забити, ми могли розслабитися після того, як у першому таймі завдали 10-12 ударів і влучили в стійку. Однак хлопці були налаштовані продовжувати грати у свій футбол, і ми здобули відчуття легкої перемоги, хоча насправді це було не так.

Друга поспіль поразка Вернидуба у відеоогляді матчу Шериф – Інтер – 1:3

За минулі п'ять ігор ми часто змінювали склад, але все одно здобули чотири звитяги при одній мировій. Незалежно від того, хто саме виходить на поле, кожен робить свій внесок. Це добрий знак: від зміни місць у складі результат не змінюється. І той факт, що забиває багато різних гравців, мене дуже тішить.

Тепер вихід до 1/8 фіналу ЛЧ в наших руках: ми – другі, і ми знали, що зобов'язані виграти в обох матчах із Шерифом. Легких ігор немає, хлопці діяли добре та розважливо. Хоч у першому таймі м'яч і не йшов у ворота, ми були задоволені грою. Тепер нам треба лише встигнути відновитися фізично та психологічно, бо в неділю на нас чекає ще одне напружене та важливе дербі – з Міланом", – цитує Сімоне сайт УЄФА.

Інтер завдяки перемозі над Шерифом обійшов його у турнірній таблиці групи D та розташувався на другій сходинці. Команда Юрія Вернидуба йде третьою.

Вернидуб із Шерифом знову безсилий проти Інтера: найгірший матч нашого тренера, Шахтар підштовхують до прірви