Шериф програв Інтеру в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Вернидуба витримала перший тайм, але вже на 54-й хвилині довелося пропускати. Брозовіч одним фінтом прибрав відразу двох опонентів і пробив точно в нижній кут. Під час другого гола голкіпер Шерифа Атанасіадіс героїчно відбивався, допоки Шкріняр з третьої спроби таки не увігнав м'яч в сітку.

Вернидуб із Шерифом знову безсилий проти Інтера: провальна гра, яку підсолодив гол престижу

Алексіс Санчес довів рахунок до 3:0, проте Траоре врятував господарів від розгрому. 3:1 – Шериф знову програв Інтеру, пропустивши міланців на другу сходинку групи D.