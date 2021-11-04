Друга поспіль поразка Вернидуба у відеоогляді матчу Шериф – Інтер – 1:3
06:30 - Читать на русском
Шериф програв Інтеру в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Марцело Брозовіч 54’
Мілан Шкріняр 66’
Алексіс Санчес 82’
54’ Марцело Брозовіч
66’ Мілан Шкріняр
82’ Алексіс Санчес
Команда Вернидуба витримала перший тайм, але вже на 54-й хвилині довелося пропускати. Брозовіч одним фінтом прибрав відразу двох опонентів і пробив точно в нижній кут. Під час другого гола голкіпер Шерифа Атанасіадіс героїчно відбивався, допоки Шкріняр з третьої спроби таки не увігнав м'яч в сітку.
Вернидуб із Шерифом знову безсилий проти Інтера: провальна гра, яку підсолодив гол престижу
Алексіс Санчес довів рахунок до 3:0, проте Траоре врятував господарів від розгрому. 3:1 – Шериф знову програв Інтеру, пропустивши міланців на другу сходинку групи D.
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