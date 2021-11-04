"Наибольший риск заключался в том, что, не успев забить, мы могли расслабиться после того, как в первом тайме нанесли 10-12 ударов и попали в штангу. Однако ребята были настроены продолжать играть в свой футбол, и мы получили ощущение легкой победы, хотя на самом деле это было не так.

Второе подряд поражение Вернидуба в видеообзоре матча Шериф – Интер – 1:3

За прошедшие пять игр мы часто меняли состав, но все равно одержали четыре победы при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от смены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует.

Теперь выход в 1/8 финала ЛЧ в наших руках: мы – вторые, и мы знали, что обязаны выиграть в обоих матчах с Шерифом. Легких игр нет, ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой. Теперь нам нужно только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще одно напряженное и важное дерби – с Миланом", – цитирует Симоне сайт УЕФА .

Интер благодаря победе над Шерифом обошел его в турнирной таблице группы D и расположился на второй строчке. Команда Юрия Вернидуба идет третья.