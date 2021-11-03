1:14 за ударами по воротах, 33:67 – за володінням м’ячем. Статистика першого тайму лише підкреслила нерівність сил на користь Інтера. Міланці з перших хвилин пішли в атаку, щоправда, тривалий час заряджали свої гармати. Обстріл почався з 15 хвилини, коли Лаутаро підрізав головою у дальній кут, але не влучив. Одразу ж два небезпечні стандарти виконав Дімарко. Спершу його гостру подачу зі штрафного в останній момент перервав Крістіано. А після корнера Джеко не влучив у площину воріт буквально з метра.

У середині тайму – новий вибух адреналіну. Атанасіадіс грубо помилився на виході, Лаутаро двічі поспіль пробивав по воротах, але його удари блокували захисники. За мить Крістіано фактично знімає м’яч із голови Мартінеса, який готувався замкнути подачу у порожній кут, а Дарміан добиває невлучно. Ще було рандеву Джеко із голкіпером, а також красивий дальній постріл все того ж Лаутаро – Шериф врятувала стійка.

Наче й не було 15 хвилин перерви. Інтер продовжив натиск, до атаки долучився свіжий Дюмфріс, який замінив Дарміана. І дуже швидко оборона господарів капітулювала. Два гравці Шерифа зіткнулися поблизу центру поля, подарувавши м’яч опонентам. Відаль скинув на Брозовіча, той на замаху прибрав захисників і потужно приклався у самісінький кутик – 0:1.

Молдовани скористалися кількахвилинним заспокоєнням фаворита і провели кілька власних атак. Здалеку пробивали Крістіано (перший удар у площину воріт Хандановіча) і Тілль (вище). Проте на 66-ій хвилині Інтер подвоїв рахунок. Атанасіадіс потягнув убивчий удар де Врея після подачі кутового, впорався із блискавичним добиванням Шкріняра, але перед ще одним пострілом словацького захисника виявився безсилим – 0:2.

На цьому матч можна було завершувати. Інтер спокійно контролював м’яч, а Шериф зневірився у своїх силах. Зневірився настільки, що Дуланто грубо помилився на куті власного штрафного, свіжий Алексіс Санчес, який кількома секундами раніше вийшов на заміну, перехопив м’яч і дав під поперечку – 0:3. Гол престижу все ж стався: Траоре забив за хвилину до фінального свистка.

Після 4-х турів Інтер піднімається на другу сходинку у групі (7 очок). Шериф опустився на третю позицію (6 балів).

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