"Все вирішилось у першому матчі. Тут ми зіграли внічию, яка рівносильна поразці. Тоді ми грали не дуже добре, сьогодні виглядали набагато краще. З точки зору тактики та інтенсивності, це був один з наших найкращих матчів за останні кілька місяців.

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У першому таймі Джамал Мусіала мав чудовий шанс. У другому таймі ми повинні були зробити рахунок 2:0 завдяки Мюллєру. Вони захищалися дуже дисципліновано, сіли дуже глибоко. Одного разу, коли вони нам забили, ми не дотримувались своєї структури гри", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, що перший поєдинок завершився мінімальною поразкою Баварії (1:0), а у матчі-відповіді команди розписали нічию (1:1).

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