Вільяреал вирвав нічию у другому чвертьфінальному поєдинку ЛЧ проти Баварії (1:1). Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перший поєдинок мюнхенці програли з мінімальним рахунком (0:1), тому були налаштовані на камбек. Забити вдалось лише на старті другого тайму. Це Мюллєр віддав на Лєвандовскі, а поляк зробив свою справу.

Вільяреал сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – Баварія вилетіла, пропустивши фатальний гол на останніх хвилинах

Здавалось, що зустріч перейде в овертайм, але Чуквуезе мав інші плани. Рідкісна контратака Вільяреала на 88-й хвилині завершилася його влучним пострілом. За сумою двох матчів "жовта субмарина" покрокувала у півфінал, де гратиме з переможцем пари Бенфіка – Ліверпуль.

Відео гола Лєвандовскі:

Відео гола Чуквуезе: