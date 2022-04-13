"Все решилось в первом матче. Здесь мы сыграли вничью, равносильную поражению. Тогда мы играли не очень хорошо, сегодня выглядели гораздо лучше. С точки зрения тактики и интенсивности это был один из наших лучших матчей за последние несколько месяцев.

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В первом тайме Джамал Мусиала имел отличный шанс. Во втором тайме мы должны были сделать счет 2:0 благодаря Мюллеру. Они защищались очень дисциплинированно, сели очень глубоко. Однажды, когда они нам забили, мы не соблюдали свою структуру игры", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Заметим, что первый поединок завершился минимальным поражением Баварии (1:0), а в ответном матче команды расписали ничью (1:1).

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