"Після цього у нас була зустріч із гравцями. Я багато разів переглядав гру, і, чесно кажучи, це було справжнє шоу жахів. Але потім, побачивши це знову, стало дійсно очевидно: це була найгірша гра, відколи я тут працюю.

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Було кілька справді поганих ігор. Наприклад, всі пам'ятають 2:7 в АПЛ від Астон Вілли у 2020 році та деякі інші, де ми просто не встигали, але були хоча б проблиски. У грі з Наполі не було нічого. Ми маємо зрозуміти, чому це сталося. Гадаю, 8 з 11 стартових гравців були абсолютно нижчими за свій звичний рівень, а троє інших просто зіграли нормально", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, сьогодні Ліверпуль матиме шанс реабілітуватися у домашньому матчі 2 туру ЛЧ проти Аякса. Стартовий свисток о 22:00. В чемпіонаті Англії підопічні Клоппа посідають тільки 7 місце, відстаючи від Арсенала на 6 очок.

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