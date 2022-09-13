Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп до сих пор не может отойти от унизительного поражения Наполи (1:4) в первом туре ЛЧ.

"После этого у нас была встреча с игроками. Я много раз просматривал игру, и, честно говоря, это было настоящее шоу ужасов. Но потом, увидев это снова, стало действительно очевидно: это была самая плохая игра с тех пор, как я здесь работаю.

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Было несколько действительно плохих игр. К примеру, все помнят 2:7 в АПЛ от Астон Виллы в 2020 году и некоторые другие, где мы просто не успевали, но были хотя бы проблески. В игре с Наполи ничего не было. Мы должны понять, почему это произошло. Думаю, 8 из 11 стартовых игроков были абсолютно ниже своего привычного уровня, а трое других просто сыграли нормально", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, сегодня у Ливерпуля будет шанс реабилитироваться в домашнем матче 2 тура ЛЧ против Аякса. Стартовый свисток в 22:00. В чемпионате Англии подопечные Клоппа занимают только 7 место, отставая от Арсенала на 6 очков.

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