"Це було крутіше, ніж секс", – тренер БАТЕ в екстазі від перемоги над Арсеналом

Наставник білоруського БАТЕ Олексій Бага емоційно прокоментував несподівану перемогу над Арсеналом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи (1:0).

"Зрозуміло, що в Лондоні нам буде непросто. Зробили маленький крок для виходу в наступний раунд. Чекаємо на важку гру. На 90% вгадали склад.

БАТЕ – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Жодного сюрпризу Емері не продемонстрував. Навіть удесятьох Арсенал чіплявся за м'яч, міг забити. Ця перемога – крутіша, ніж секс", – цитує Багу офіційний сайт клубу.

Наступний поєдинок між БАТЕ та лондонським Арсеналом відбудеться 21 лютого, початок о 19:55.

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