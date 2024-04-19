Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Аталантою (1:0), якої було замало для проходу у півфінал Ліги Європи.

"Було ясно, що першим матчем ми створили собі величезну перешкоду. Мені дуже сподобалася сьогоднішня гра з бажанням та силою, яку демонструють хлопці. Це було неймовірно з їхнього боку.

Ми повинні зосередитись на АПЛ, і це саме те, що ми робитимемо з цього моменту. Сьогодні ввечері ми виграли гру, тому ми повернулися на переможний шлях. Ми маємо кілька днів, щоб відновитися і зіграти проти Фулхема. Це буде інший матч, але також складно.

Емоції змішані. Ми вибули з Ліги Європи, але я задоволений грою. Нам би хотілося поїхати на фінал до Дубліна, проте цього не сталося. Тепер у нас залишилося одне змагання, і ми повністю віддаємось йому.

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Що важливіше на цьому етапі сезону – фізичні сили чи тактика? Це завжди суміш всього. Уявіть, що ми не втомилися б, але у нас був би гівн*ний тактичний план. Або навпаки, чудовий план та втома. Це найкраща ліга у світі, хоча я багато дивився футбол – Італія покращилася, Іспанія фантастична, є Бундесліга. Але АПЛ, безумовно, найнапруженіша ліга.

Окрім Вілли, всі англійські команди вилетіли з чвертьфіналів. Через додаткові європейські ігри вони вже скасовують перегравання в Кубку Англії. Це просто складно, але це більше не моя проблема. Це моя остання європейська гра тут. Я передивлюся її і, сподіваюся, більше не говоритиму про подібні речі.

Це важкий період, і він має бути важким. Три команди намагатимуться виграти АПЛ. Якби це було легко, щось було б зовсім неправильно. Це завжди була суміш складних планів, фізичної та розумової свіжості", – цитує Клоппа Goal.

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