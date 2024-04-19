Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Аталантой (1:0), которой было мало для прохода в полуфинал Лиги Европы.

"Было ясно, что первым матчем мы создали себе огромное препятствие. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и силой, которую демонстрируют ребята. Это было невероятно с их стороны.

Мы должны сосредоточиться на АПЛ, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня вечером мы выиграли игру, поэтому мы вернулись на победный путь. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и сыграть против Фулхэма. Это будет другой матч, но также сложно.

Эмоции смешанные. Мы выбыли из Лиги Европы, но я доволен игрой. Нам бы хотелось поехать на финал в Дублин, однако этого не случилось. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью отдаемся ему.

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Что важнее на этом этапе сезона – физические силы или тактика? Это всегда смесь всего. Представьте, что мы не устали бы, но у нас был бы дерь*оый тактический план. Или наоборот, отличный план и усталость. Это лучшая лига в мире, хотя я много смотрел футбол – Италия улучшилась, Испания фантастическая, есть Бундеслига. Но АПЛ, определенно, самая напряженная лига.

Кроме Виллы, все английские команды вылетели из четвертьфиналов. Из-за дополнительных европейских игр они уже отменяют переигровку в Кубке Англии. Это просто сложно, но это больше не моя проблема. Это моя последняя европейская игра здесь. Я пересмотрю ее и, надеюсь, больше не буду говорить о подобных вещах.

Это тяжелый период, и он должен быть тяжелым. Три команды будут пытаться выиграть АПЛ. Если бы это было легко, что-то было бы совсем неправильно. Это всегда была смесь сложных планов, физической и умственной свежести", – цитирует Клоппа Goal.

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