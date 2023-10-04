"У нас був збалансований перший тайм, ми мали хороші моменти, хороші переходи, але ухвалювали не найкращі рішення. Але була і невдача – ми повинні були отримати пенальті, 100% пенальті, а не 50%. Я не розумію, як цей епізод не переглянули. Я залишився задоволений грою в першому таймі. Ми були стабільні в обороні та створювали моменти.

Трубін у топі аж два рази – найкращі сейви дня у Лізі чемпіонів

Коли ми граємо проти такої команди, як Інтер, ми вже знаємо, що нас можуть чекати труднощі, але я думаю, що з тими гравцями, яких ми випустили на поле, нашою швидкістю, у нас були хороші моменти в атаці, але нам потрібні були кращі рішення попереду. Ми вирішили зробити більш мобільну, швидку атаку, без класичної дев’ятки, і я вважаю, що в деяких моментах нам це вдалося.

Зрештою, Інтер заслужив на перемогу, створив більше моментів. Наш голкіпер показав хорошу гру, але я вважаю, що суперники мали забагато гольових моментів і занадто легко перемогли. Але вони забили Трубіну лише один гол, а ми старалися до кінця гри", – цитує Шмідта A Bola.

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру