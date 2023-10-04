"У нас был сбалансирован первый тайм, у нас были хорошие моменты, хорошие переходы, но принимались не самые лучшие решения. Но была и неудача – мы должны были получить пенальти, 100% пенальти, а не 50%. Я не понимаю, как этот эпизод не пересмотрели. Я остался доволен игрой в первом тайме, мы были стабильны в обороне и создавали моменты.

Трубин в топе два раза – лучшие сейвы дня в Лиге чемпионов

Когда мы играем против такой команды, как Интер, мы уже знаем, что нас могут ждать трудности, но я думаю, что с теми игроками, которых мы выпустили на поле, нашей скоростью, у нас были хорошие моменты в атаке, но нам нужны были лучшие решения впереди. Мы решили сделать более мобильную, быструю атаку, без классической девятки, и я считаю, что в некоторых моментах нам это удалось.

В конце концов Интер заслужил победу, создал больше моментов. Наш голкипер показал хорошую игру, но я считаю, что соперники имели слишком много голевых моментов и слишком легко победили. Но они забили Трубину только один гол, а мы старались до конца игры", – цитирует Шмидта A Bola.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интеру