"У першому таймі самі собі привозили, намагаючись вийти з-під пресингу, створювали моменти біля своїх воріт. Особисто я мав декілька помилок при передачах... Через це, вважаю, особливо у першому таймі, була така велика кількість ударів по наших воротах.

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Думаю, що через непотрібну поразку у першому турі Шерифу потім пішли такі результати. Можна було вигравати перший матч із Інтером. Самі собі створили проблеми, потім із них треба було виплутуватися.

Було дуже важко, але вважаю, що ми самі у цьому винні. Зіграй у деяких матчах, у деяких ситуаціях, у маленьких деталях краще, і наш результат, і наше становище у групі могли бути набагато кращими", – сказав Трубін у коментарі SportArena.

Нагадаємо, після поразки Інтеру Шахтар втратив шанси пробитись бодай у Лігу Європи і тепер зосередиться на виступах в УПЛ і Кубку України.

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