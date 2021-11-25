Статистичний портал підбив підсумки протистояння італійської та української команд у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:0) та оцінив дії гравців на полі.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став найкращим гравцем команди у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера за даними Sofascore.

Інтер – Шахтар – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Його гру було оцінено у 7,6 балів. Українець допоміг "гірникам" уникнути розгрому, неодноразово рятувавши команду від вірного гола – він здійснив 7 сейвів та зробив 27 точних передач (75%).

До топ-4 серед гравців Шахтаря також увійшли Майкон (7,3), Додо (7,3) та Марлон (7). Найгіршим у складі донеччан виявився Микола Матвієнко, який набрав 6,1 бала.

Найкращим гравцем матчу став форвард Інтера Едін Джеко – автор обох голів отримав за свою гру високі 8,8 бали.

Інтер – Шахтар: Де Дзербі допомагає суперникам в ЛЧ, але 1 великий позитив захищає тренера попри безнадію в єврокубках