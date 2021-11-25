"В первом тайме сами себе привозили, пытаясь выйти из-под прессинга, создавали моменты у своих ворот. Лично у меня было несколько ошибок при передачах… Из-за этого, думаю, особенно в первом тайме было такое большое количество ударов по нашим воротам.

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Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре Шерифу потом пошли такие вот результаты. Можно было выигрывать первый матч с «Интером». Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться. Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше", – сказал Трубин в комментарии SportArena.

Напомним, после поражения Интеру Шахтер упустил шансы пробиться хотя бы в Лигу Европы и теперь сосредоточится на выступлениях в УПЛ и Кубке Украины.

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