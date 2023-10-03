Матч між Інтером і Бенфікою відбудеться сьогодні, 3 жовтня, о 22:00 за київським часом у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца. Український воротар "орлів" Анатолій Трубін потрапив до стартового складу своєї команди.

Індзагі демонстративно проігнорував Трубіна перед матчем Інтера з Бенфікою

Для Трубіна матч проти Інтера дуже принциповий. Влітку керівництво міланського клубу довго вело з Шахтарем переговори стосовно трансферу Анатолія до табору "нерадзуррі", але обом сторонам так і не вдалося домовитися. Згодом до переговорного процесу долучилася Бенфіка і запропонувала Шахтарю вигідні умови, згідно з якими донецький клуб отримає 40% з подальшого перепродажу воротаря.

На вчорашній передматчевій прес-конференції головний тренер Інтера Сімоне Індзагі відмовився називати прізвище Трубіна, зазначивши, що влітку Бенфіка посилила свій склад "Ді Марією і новим голкіпером".

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