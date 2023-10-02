Минулого сезону Інтер пройшов Бенфіку у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Влітку міланський клуб довгий час вів переговори з Шахтарем з приводу підписання воротаря Анатолія Трубіна, але врешті-решт український клуб вирішив продати голкіпера в Бенфіку.

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"Що змінилося в Бенфіці порівняно з минулим сезоном? До них приєднався Ді Марія і новий воротар. Центральні нападники ротуються в атаці. У них змінилися кілька гравців, але принципи гри залишилися тими ж самими. Бенфіка програла перший матч Зальцбургу несподівано і незаслужено. Вона створила багато моментів. Взагалі наша група дуже збалансована.

Що мені подобається у своїй команді на старті цього сезону, так це те, як хлопці тренуються. Кожен із гравців хоче поставити мене у скрутне становище під час визначення складу на гру. У перші чотири тижні у нас було багато часу на підготовку до матчів, зараз календар ігор щільніший. Зараз ми відновлюємося і тренуємося, граючи матчі", – наводить слова Індзагі FC Inter News.

Матч Інтер – Бенфіка буде зіграно у вівторок, 3 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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