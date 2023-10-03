Матч между Интером и Бенфикой состоится сегодня, 3 октября, в 22:00 по киевскому времени в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин попал в стартовый состав своей команды.

Индзаги демонстративно проигнорировал Трубина перед матчем Интера с Бенфикой

Для Трубина матч против Интера очень принципиален. Летом руководство миланского клуба долго вело с Шахтёром переговоры по поводу трансфера Анатолия в стане "нерадзурри", но обеим сторонам так и не удалось договориться. Впоследствии к переговорному процессу присоединилась Бенфика и предложила Шахтёру выгодные условия, согласно которым донецкий клуб получит 40% с последующей перепродажи вратаря.

На вчерашней предматчевой пресс-конференции главный тренер Интера Симоне Индзаги отказался называть фамилию Трубина, отметив, что летом Бенфика усилила свой состав "Ди Марией и новым голкипером".

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