"Кожен матч – це досвід. Кожен день – це крок до мети. Футбол навчив мене працювати однаково наполегливо після поразок і перемог. Рухаємося далі", – поділився Трубін у своєму Instagram.

Катастрофа Трубіна і компанії у відеоогляді матчу Бенфіка – Реал Сосьєдад – 0:1

Зазначимо, що Анатолій вийшов у основі на матч проти Реал Сосьєдада, проте не зміг втримати ворота на замку, – гра завершилась з мінімальною перемогою іспанців (1:0).

Загалом, Трубін зіграв у 7 матчах за Бенфіку в поточному сезоні, не пропустивши лише у 2 із них.

Бенфіка продовжила жахливу серію в Лізі чемпіонів і опинилася на дні – Трубін зробив красивий сейв, але цього було мало