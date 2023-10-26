Трубін відреагував на третю поспіль поразку Бенфіки в Лізі чемпіонів – не врятував красивий сейв українця
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився емоціями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реал Сосьєдада.
"Кожен матч – це досвід. Кожен день – це крок до мети. Футбол навчив мене працювати однаково наполегливо після поразок і перемог. Рухаємося далі", – поділився Трубін у своєму Instagram.
Катастрофа Трубіна і компанії у відеоогляді матчу Бенфіка – Реал Сосьєдад – 0:1
Зазначимо, що Анатолій вийшов у основі на матч проти Реал Сосьєдада, проте не зміг втримати ворота на замку, – гра завершилась з мінімальною перемогою іспанців (1:0).
Загалом, Трубін зіграв у 7 матчах за Бенфіку в поточному сезоні, не пропустивши лише у 2 із них.
Бенфіка продовжила жахливу серію в Лізі чемпіонів і опинилася на дні – Трубін зробив красивий сейв, але цього було мало