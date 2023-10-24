Бенфіка на власному полі програла Реалу Сосьєдад (0:1) в третьому турі Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бенфіка провалила старт Ліги чемпіонів, програвши Зальцбургу та Інтеру. Сьогодні катастрофа продовжилася. "Орли" влетіли гостям з Іспанії. Реал Сосьєдад весь матч грав краще: показував осмислену геометрію атак і грамотно пресингував. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч Анатолія Трубіна.

Інтер здобув важку перемогу над Зальцбургом у Лізі чемпіонів і вийшов на перше місце групи

Кубо звично брав ініціативу на себе та обігрував один в один (7 вдалих спроб дриблінгу), Барренечеа трішки прямолінійніше загострював з лівого флангу, а Меріно, Мендес і Оярсабаль розігрували комбінації в центрі. Останні двоє організували гол, який скасували через офсайд.

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Реал Сосьєдад хоч і розривав Бенфіку, але мав проблеми з завершенням. Трубіну не створювали особливих проблем. У першому таймі українець зіграв на перехопленні, прочитавши пас Траоре, а в другому – красиво парирував удар Субіменді під стійку (0,12 xG).

Бенфіка мала лише один план – дальнім пасом перекинути пресинг і використати вільний простір за спинами захисників. Дивно, що знаний майстер пресингу Рогер Шмідт не придумав нічого цікавішого. Але й такий підхід міг спрацювати. Муса забив, однак арбітри зафіксували офсайд.

Баски все ж дотиснули Бенфіку. Барренечеа зліва хитнув опонента та прострілив на лінію воротарського, а Браїс Мендес забив у порожні ворота. Чому в порожні? Бо Трубін вийшов на Барренечеа та намагався прочитати удар у ближній кут.

Кубо мав закріпляти перевагу гостей, але влучив у поперечину. Бенфіка мала мінімальні шанси відігратися: Нерес виходив на удар, Аурснес грав на добиванні. Однак Реал Сосьєдад довів справу до перемоги, набрав 7 очок і наздогнав Інтер на вершині групи D. У Бенфіки 0 очок, 0 голів і останнє місце.

Команда провалилася, але й не дала Трубіну себе проявити. Анатолій тільки раз вступив у гру на лінії та раз зіграв на виході. Допомагав виходити з оборони дальніми передачами, і робив це досить успішно. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.9, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.4.