"Каждый матч – это опыт. Каждый день – это шаг к цели. Футбол научил меня работать одинаково упорно после поражений и побед. Двигаемся дальше", – поделился Трубин в своем Instagram.

Катастрофа Трубина и компании в видеообзоре матча Бенфика – Реал Сосьедад – 0:1

Отметим, что Анатолий вышел в основе на матч против Реал Сосьедада, однако не смог удержать ворота на замке, – игра завершилась с минимальной победой испанцев (1:0).

В общем, Трубин сыграл в 7 матчах за Бенфику в текущем сезоне, не пропустив лишь в 2 из них.

Бенфика продолжила ужасную серию в Лиге чемпионов и оказалась на дне – Трубин совершил красивый сейв, но этого было мало