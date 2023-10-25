Бенфіці треба було рятувати становище в групі, але на полі краще виглядав Сосьєдад. Після серії змарнованих моментів баски досягли свого на 63-й хвилині. Барренечеа прибрав захисника і покотив передачу повз Трубіна – Мендесу залишалось влучити у порожній кут.

Бенфіка продовжила жахливу серію в Лізі чемпіонів і опинилася на дні – Трубін зробив красивий сейв, але цього було мало

Бенфіка вкотре продемонструвала свою імпотентність в атаці та не змогла відповісти за півгодини. "Орли" залишаються єдиною командою ЛЧ, яка йде без голів після 3 турів (до цієї сумнівної компанії ще можуть приєднатися Мілан та Дортмунд). Натомість Сосьєдад з Інтером очолюють групу D, маючи по 7 очок.