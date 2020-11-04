Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін поділився своїми думками після програшу від Борусії Менхенгладбах (0:6) у Лізі чемпіонів.

"Жахливий результат для нас, для всіх наших уболівальників, але не варто опускати руки.

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Треба рухатися далі, тому що ми – одна сім'я, ми програємо і виграємо разом. І хочу сказати величезне дякую справжнім уболівальникам, які підтримують нас, незважаючи ні на що", – написав Трубін у своєму Instagram.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

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