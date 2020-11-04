"Шо його казать, як воно канєшно"...

Вчорашній матч чемпіонів України – саме з такої категорії, коли можна дати волю емоціям.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

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Одним із перших не витримав побиття патріарх українського коментаторського ремесла Сергій Савелій.

Капітан Прайс, блогер, офіцер ЗСУ, ветеран російсько-української війни.

Євген Левченко, експерт і екс-півзахисник збірної України, констатує повний провал усієї команди. Хлопчики для биття!

Це було нехлюйство, вважає Ігор Циганик.

Скаут Алекс Великих натякає на головного винуватця фіаско.

Як тут не згадати "надскладний" тест для "гірників" минулої п'ятниці? Причина ще й у цьому, вважає Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua.

Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський прикро здивований ігноруванням основних гравців національної команди.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло проводить історичні паралелі.

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький у захваті від наставника Борусії М і пропонує свої послуги.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков – навпаки – шкодує Луїша Каштру.

Заступник Франкова – Андрій Шахов, як уболівальник Динамо, – не приховує своєї позиції щодо столичної прописки "гірників".

Були й більш спокійні та розсудливі репліки. Данило Вереітін, журналіст і PR-фахівець телеканалів "Футбол", пригадав крилатий вислів легендарного наставника Шахтаря.

Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко нагадує, що сьогодні можлива друга серія футбольного горору.

Журналіст Микита Черняк, який займався випуском книг про Гвардіолу, солідарний із попереднім дописом.

Ну а такого оптиміста, як Кирило Круторогов, коментатор ТК Футбол, ще треба пошукати. Тримайтеся позитивної хвилі – його девіз.

За традицією фінішуємо оглядом творчості Брутального футболу, який пропонує пережити всю гаму вчорашніх емоцій ще раз. Знаємо, що боляче. Але сміх лікує!

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"Шахтар – не гарматне м'ясо". Німецька преса – про Борусію, яка розтоптала українців, зняте прокляття і майже Фарери