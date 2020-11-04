"Рахунок показав, що відбувалося на полі, хто був сильніший. Говорив і буду говорити – нинішній Шахтар не вміє грати в оборонний футбол. У них дуже спритні і швидкі футболісти та свій стиль в атаці.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Але, на жаль, в команді немає таких виконавців, які відбирають м'ячі. У матчі з Інтером ця тактична схема – гра від оборони – пройшла, але тоді пощастило, що італійці свої моменти, яких було вдосталь, не реалізували. А ось з Борусією читалося – не потрібно було застосовувати таку тактику. Італійці пробачили, а ось німці покарали.

Можливо, щось відбувається всередині команди, тому що вийшли на поле повністю виснаженими, без емоцій. Та ще й пропустили два швидкі голи. Команда не знала далі, що робити, була деморалізована. Можна програти навіть у два м'ячі, але віддати всі сили на полі, щоб ніхто не зміг дорікнути команді, а так залишився неприємний осад.

Гра у відповідь з Борусією буде вирішальною. Всі після жеребкування говорили, що Шахтар буде боротися за третє місце з Борусією, але зараз німці на перші. Всі матчі важливі. У будь-якому випадку потрібно їхати в гості і набирати очки. Необхідно зробити висновки. Так, буде дуже важко, але все реально. Потрібно грати в інший футбол, бо з такою тактикою не бачу ніяких перспектив у Шахтаря", – цитує Воробея UA-Футбол.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

Шахтар – як у 41-му, або У бразильців нема аргументів проти Вермахту: Каштру нищать за 0:6 і вказують на "нехлюйство"