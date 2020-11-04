Голкипер Шахтера Анатолий Трубин поделился своими мыслями после проигрыша от Боруссии Менхенгладбах (0:6) в Лиге чемпионов.

"Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки.

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Надо двигаться дальше, потому что мы – одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе. И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас, несмотря ни на что", – написал Трубин в своем Instagram.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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