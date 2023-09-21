Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін поділився емоціями від старту своєї команди у груповому раунді найпрестижнішого євротурніру у матчі проти Зальцбурга (0:2).

"Не той результат та не той перформанс, на який всі очікували. Цей досвід болісний, але важливий.

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Надалі головне завдання – продовжувати працювати та ставати кращим. Дякую за підтримку", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Трубін вже на 2-й хвилині поєдинку з Зальцбургом привіз у свої ворота пенальті, небезпечно зігравши на виході (суперник не зумів реалізувати одинадцятиметровий, запустивши сферу над воротами). Згодом українець таки пропустив з позначки, після гри рукою Антоніу Сілви. По перерві Анатолій перервав вихід сам на сам, але встигнути на добивання вже не зміг.

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