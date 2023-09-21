У групі D відбулись поєдинки першого туру групового етапу ЛЧ. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2023/24, 1-й тур, група D

Бенфіка – Зальцбург – 0:2

Голи: Шіміч, 15, Глух, 51

Нереалізований пенальті: Конате, 3

Реал Сосьєдад – Інтер – 1:1

Голи: Мендес, 4 – Мартінес, 87

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Бенфіка на своєму полі несподівано програла Зальцбургу. Вже на 2-й хвилині український голкіпер Анатолій Трубін привіз у свої ворота пенальті, небезпечно зігравши на виході плюс заробив "гірчичник". Конате підійшов до позначки, аби покарати нашого співвітчизника, але... пробив над воротами.

За десять хвилин стійка двічі поспіль врятувала Зальцбург від гола, а вже за мить Бенфіка залишилась у меншості. Антоніу Сілва намагався вибити м'яч з порожніх воріт, але сфера влучила йому у руку. Арбітр показав червону картку і призначив вже другий пенальті. Шіміч легко розвів Трубіна і м'яч по різних кутах.

В середині тайму Ді Марія міг зрівнювати, але кіпер Зальцбурга врятував. Вже у доданий час Трубін знову ледь не привіз, невпевнено зігравши на виході (махнув рукою повз м'яч) – пощастило, що й суперники не очікували на такий подарунок.

Після відпочинку Бенфіка взялась створювати момент за момент біля воріт Зальцбурга, але нарвалась на контратаку, яка завершилась голом. Захисник помилився на підступах до штрафного і віддав м'яч гостям, Шіміч вийшов сам на сам, але Трубін встиг вибігти далеко з воріт і заблокував удар. М'яч відскочив до вільного Глуха, який і переправив сферу у сітку. За трохи австрійці могли добити підопічних Роге Шмідта, але здорово на перехопленні зіграв Анатолій.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Невеш відгукнувся на навіс головою і вже бачив м'яч у воротах, але круглий влучив прямо у ногу голкіперу Зальцбурга. Забити бодай гол престижу Бенфіка так і не змогла.

У ще одному матчі Реал Сосьєдад не втримав перемогу над Інтером. Вже у дебюті поєдинку Мугуруса влучив у стійку воріт міланців, а за мить Мендес відкрив рахунок. Під завісу тайму іспанці могли подвоювати свою перевагу, але не пощастило Кубо.

По перерві арбітр виписав червону картку Бареллі, однак згодом скасував своє рішення, залишивши команди у рівних складах. За десять хвилин до завершення основного часу Тюрам відновив статус-кво, але VAR сигналізував про офсайд. Інтеру таки вдалось відігратись – наприкінці зустрічі Мартінес результативно замкнув передачу Фраттезі під ліву стійку.

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