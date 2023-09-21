Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин поделился эмоциями от старта своей команды в групповом раунде самого престижного евротурнира в матче против Зальцбурга (0:2).

"Не тот результат и не тот перформанс, которого все ожидали. Этот опыт болезненный, но важный.

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В дальнейшем главная задача – продолжать работать и становиться лучше. Спасибо за поддержку", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Трубин уже на 2-й минуте поединка с Зальцбургом привез в свои ворота пенальти, опасно сыграв на выходе (соперник не сумел реализовать одиннадцатиметровый, запустив сферу над воротами). Впоследствии украинец все-таки пропустил с отметки, после игры рукой Антониу Силвы. После перерыва Анатолий прервал выход один на один, но успеть на добивание уже не смог.

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