"Трубін – чудовий воротар": антигерой Бенфіки перепросив українця за привезений пенальті у матчі Ліги чемпіонів
Захисник "орлів" Антоніу Сілва поділився емоціями від провального матчу з Зальцбургом (0:2) у 1-му турі групового турніру ЛЧ.
"Трубін – чудовий воротар. Він дуже індивідуальний на полі та поза ним. Можливо, я зробив помилку. Багато хто помилявся.
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Без сумніву, футбол – це саме такі моменти. Це було неймовірно швидко. М'яч влучив у поперечину, а потім мені в руку. Це момент для мене, щоб навчитися. Я, звичайно, збираюся пройти через це.
Я віддам усе на тренуваннях Бенфіки. І в наступних матчах, якщо тренер обере мене. Питання виходу з групи ще відкрите, ще є 5 матчів. Ми будемо боротися за 5 перемог", – цитує Сілву Record.
Нагадаємо, після першого нереалізованого Зальцбургом пенальті, який привіз Трубін, Антоніу Сілва заробив у ворота українця ще один одинадцятиметровий, зігравши рукою у власному штрафному і залишивши команду у меншості.
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