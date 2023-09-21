"Трубін – чудовий воротар. Він дуже індивідуальний на полі та поза ним. Можливо, я зробив помилку. Багато хто помилявся.

Наставник Бенфіки оголосив вердикт Трубіну після привезеного пенальті у матчі Ліги чемпіонів

Без сумніву, футбол – це саме такі моменти. Це було неймовірно швидко. М'яч влучив у поперечину, а потім мені в руку. Це момент для мене, щоб навчитися. Я, звичайно, збираюся пройти через це.

Я віддам усе на тренуваннях Бенфіки. І в наступних матчах, якщо тренер обере мене. Питання виходу з групи ще відкрите, ще є 5 матчів. Ми будемо боротися за 5 перемог", – цитує Сілву Record.

Нагадаємо, після першого нереалізованого Зальцбургом пенальті, який привіз Трубін, Антоніу Сілва заробив у ворота українця ще один одинадцятиметровий, зігравши рукою у власному штрафному і залишивши команду у меншості.

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