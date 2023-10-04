"Для мене це був хороший матч, але ми не досягли хорошого результату, тому я дуже розчарований. Ми повинні працювати далі. Ми всі знаємо, що Інтер є одним із найбільших клубів Європи.

Перфоманс Трубіна у відеоогляді матчу Інтер – Бенфіка – 1:0

Ми добре грали, помилялися, не щастило, це футбол. Ситуація стала складною, але ми будемо боротися до останньої секунди за цей клуб і за наші мрії", – цитує Трубіна InterNews.

Нагадаємо, Бенфіка мінімально програла Інтеру, хоча український голкіпер провів дуже хороший матч. Ця поразка для лісабонців стала другою за два матчі Ліги чемпіонів, що значно ускладнює боротьбу за вихід у плей-офф.

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру