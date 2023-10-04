Анатолій Трубін приїхав на стадіон, який цілком міг би бути для нього домашнім, якби Інтер був наполегливішим. Вчора українець продемонстрував, що "нерадзуррі" дарма пошкодували додати кілька мільйонів, щоб переконати Шахтар. Голкіпер гостей став найкращим гравцем команди, не один раз врятувавши від пропущеного м'яча.

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру

У підсумку Інтер спромігся лише раз пробити воротаря Бенфіки, але цього вистачило для перемоги, оскільки лісабонці не змогли результативно відповісти. Команда Анатолія Трубіна розпочала груповий етап Ліги чемпіонів з двох поразок. Італійці ділять лідерство в квартеті з Реалом Сосьєдад – в обох по чотири очки.