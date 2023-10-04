Голкипер Бенфики Анатолий Трубин высказался о поражении от Интера в матче 2-го тура в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Для меня это был хороший матч, но мы не добились хорошего результата, поэтому я очень разочарован. Мы должны работать дальше. Мы все знаем, что Интер является одним из самых больших клубов Европы.

Перфоманс Трубина в видеообзоре матча Интер – Бенфика – 1:0

Мы хорошо играли, ошибались, не везло, это футбол. Ситуация стала сложной, но мы будем бороться до последней секунды за этот клуб и за наши мечты", – цитирует Трубина InterNews.

Напомним, Бенфика минимально проиграла Интеру, хотя украинский голкипер провел очень хороший матч. Это поражение для лиссабонцев стало вторым за два матча Лиги чемпионов, что значительно усложняет борьбу за выход в плей-офф.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.