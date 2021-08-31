"Мені цікаво, який коефіцієнт був на те, що випадуть одні й ті самі команди? Думав, що буде Вольфсбург замість Гладбаха (Борусії М, – прим.) – було б весело.

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Я вважаю, що з Інтером і Реалом потрібно бути психологічно готовими грати у свій футбол. Минулого сезону ми показали, що можемо, а зараз – ще більше. Шахтарю під силу боротися за вихід з групи, якщо кожен налаштується по-максимуму", – сказав Трубін в інтерв'ю BurBuzz.

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Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з міланським Інтером, мадридським Реалом і тираспольським Шерифом. Перший матч "гірники" проведуть на виїзді проти команди Юрія Вернидуба.

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