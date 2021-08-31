Трубін оцінив шанси Шахтаря поборотися за плей-офф Ліги чемпіонів
Голкіпер "гірників" Анатолій Трубін прокоментував результати жеребкування групового етапу найпрестижнішого євротурніру.
"Мені цікаво, який коефіцієнт був на те, що випадуть одні й ті самі команди? Думав, що буде Вольфсбург замість Гладбаха (Борусії М, – прим.) – було б весело.
"У Динамо у групі Ліги чемпіонів немає Шерифа": Леоненко пророкує євровесну лише Шахтарю
Я вважаю, що з Інтером і Реалом потрібно бути психологічно готовими грати у свій футбол. Минулого сезону ми показали, що можемо, а зараз – ще більше. Шахтарю під силу боротися за вихід з групи, якщо кожен налаштується по-максимуму", – сказав Трубін в інтерв'ю BurBuzz.
Вболівай, переживай справжні емоції під час Ліги чемпіонів разом з друзями та улюбленою Żubrówka! Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.
Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з міланським Інтером, мадридським Реалом і тираспольським Шерифом. Перший матч "гірники" проведуть на виїзді проти команди Юрія Вернидуба.
Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну