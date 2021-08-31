"Мне интересно, какой коэффициент был на то, что выпадут одни и те же команды? Думал, что будет Вольфсбург вместо Гладбаха (Боруссии М, – прим.) – было бы весело.

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Я считаю, что с Интером и Реалом нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас – ще больше. Шахтеру по силам бороться за выход из группы, если каждый настроится по-максимуму", – сказал Трубин в интервью BurBuzz.

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Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграет с миланским Интером, мадридским Реалом и тираспольским Шерифом. Первый матч "горняки" проведут на выезде против команды Юрия Вернидуба.

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