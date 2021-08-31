"Випадково можна обіграти кого завгодно. Причому, не один раз. Ми ж ще не знаємо, яка Барселона після Мессі. Тут може виявитися саме вона.

"Сильнішими можна ставати тільки через матчі з найкращими": Чохонелідзе – про непростий жереб Динамо

У кого з наших клубів буде євровесна? У Шахтаря буде, а у Динамо – ні. У "гірників" в групі є Шериф, а у киян його немає", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Шахтар потрапив до групи D, де суперниками "гірників" стануть Реал, Інтер та молдовський Шериф, який тренує Юрій Вернидуб. Динамо ж у групі E зустрінеться з Баварією, Барселоною та Бенфікою, до якої нещодавно перебрався форвард збірної України Роман Яремчук.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну