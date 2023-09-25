"Завжди важливо перемагати. Гра після поразки є ключовою, це можливість. Бенфіка дуже добре почала гру, ми могли зробити її легшою. Я думаю, що це історія цього сезону. Ми контролювали гру, домінували, створювали моменти, аби забити більше голів, але потім ми провалилися і не поставили крапку в грі. Сьогодні було так, але ми заслужили перемогу.

Трубін врятував перемогу для Бенфіки, відбивши пенальті – екс-зірка Шахтаря оформив гол+пас

Трубін? Звичайно, я дуже радий за нього. Він новачок у Бенфіці. Анатолій помилився в останній грі, і цей сейв був для нього дуже важливим. Трубін зробив чудовий сейв, гра могла змінитися, тому було важливо відбити той пенальті", – цитує Шмідта Record.

Нагадаємо, що Бенфіка перемогла Портімоненсе (3:1), а Трубін відбив пенальті, не дозволивши супернику зрівняти рахунок.

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