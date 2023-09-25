Трубин получил похвалу от наставника Бенфики за отбитый пенальти
Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал матч 6-го тура чемпионата Португалии против Портимоненсе.
"Всегда важно побеждать. Игра после поражения является ключевой, это возможность. Бенфика очень хорошо начала игру, мы могли сделать ее более легкой. Я думаю, что это история этого сезона. Мы контролировали игру, доминировали, создавали моменты, чтобы забить больше голов, но потом мы провалились и не поставили точку в игре. Сегодня было так, но мы заслужили победу.
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Трубин? Конечно, я очень рад за него. Он новичок в Бенфике. Анатолий ошибся в последней игре, и этот сейв был для него очень важным. Трубин сделал замечательный сейв, игра могла измениться, поэтому было важно отбить тот пенальти", – цитирует Шмидта Record.
Напомним, что Бенфика победила Портимоненсе (3:1), а Трубин отразил пенальти, не позволив сопернику сравнять счет.
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