Бенфіка у непростому поєдинку 6-го туру чемпіонату Португалії перемогла Портімоненсе, а Анатолій Трубін знову опинився у центрі уваги. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії 2023/24, 6-й тур

Портімоненсе – Бенфіка – 1:3

Голи: Варела, 56 – Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66

Нереалізований пенальті: Варела, 60 (Портімоненсе)

Після кошмарного поєдинку Ліги чемпіонів проти Зальцбурга Трубіну знову довірили місце у стартовому складі Бенфіки. Вже на 5 хвилині "орли" повели в рахунку – Кьокчю скинув правіше на Ба, який вирішив пробити у дальній кут з-за меж штрафного – вийшло точно і сильно.

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На 17-й хвилині Бенфіка оформила комфортну перевагу. Давід Нерес втік від захисників та знайшов вільного Муса в центрі штрафного – тому залишалось лише переправити м'яч у ворота. До перерви Трубін майже не вступав у гру, а тайм завершився з перевагою Бенфіки у два м'ячі.

А от на старті другої половини Бенфіка провалилась. Джаспер пошив у дурні кількох гравців "орлів" та віддав Варелі на хід, а той з гострого кута пробив Трубіна. Вже через 4 хвилини рахунок міг стати нічийним – арбітр призначив пенальті за гру рукою Морату. Але Трубін продемонстрував, що недарма Бенфіка його підписувала, парирувавши удар Варели з позначки у нижній кут.

Через 6 хвилин Бенфіка відновила комфортну перевагу. Лісабонці розігнали класну контратаку, Рафа Сілва віддав на Нереса, а той легко переграв воротаря Портімоненсе. В підсумку, гра завершилась перемогою "орлів" з рахунком 1:3.

Щодо Трубіна, то українець отримав пристойні 7,5 бала від Sofascore. Українець здійснив 3 сейви, зокрема, потягнувши пенальті, 1 раз вдало зіграв на виході, а також має 81% точності передач (26 з 32 знайшли адресата).

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