Трубін знову отримає місце у воротах Бенфіки – тепер українцю довірили гру Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

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Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Ба, Антоніо Сілва, Отаменді, Аурснас – Кокчу, Жуан Невес – Рафа Сілва, Жоау Маріу, Ді Марія – Муса.

Стартовий склад Зальцбурга: Шлягер – Дедіч, Байду, Павловіч, Терзіч – Бідструп, Гурна-Дуат, Глух, К'єргор – Конате, Шиміч.

Додамо, що матч Бенфіка – Зальцбург розпочнеться о 22:00 за київським часом. У паралельному матчі зіграють два інших учасники квартету D – Інтер та Реал Сосьєдад.

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