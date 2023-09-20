Арсенал в рамках 1-го туру групового етапу ЛЧ приймає ПСВ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 Арсенал – ПСВ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Олександр Зінченко знову вийде в основному складі. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO Футбол 4.

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Арсенал зіграє в ЛЧ вперше з 2017 року. Суперниками "канонірів" по групі В стали Севілья, Ланс і ПСВ. Рік тому лондонці й ейндховенці зустрічались в рамках групового етапу Ліги Європи – тоді команди обмінялися домашніми перемогами.

Олександр Зінченко, відновившись від травми на початку сезону, втретє поспіль виходить у стартовому складі "гармашів".

Стартові склади

Арсенал:

ПСВ:

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