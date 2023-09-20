Трубин дебютирует за Бенфику в Лиге чемпионов
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин продолжает завоевывать доверие тренера.
Трубин снова получит место в воротах Бенфики – теперь украинцу доверили игру Лиги чемпионов против Зальцбурга.
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Стартовый состав Бенфики: Трубин – Ба, Антонио Силва, Отаменди, Аурснас – Кокчу, Жуан Невес – Рафа Силва, Жоау Мариу, Ди Мария – Муса.
Стартовый состав Зальцбурга: Шлягер – Дедич, Байду, Павлович, Терзич – Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Кьергор – Конате, Шимич.
Добавим, что матч Бенфика – Зальцбург начнется в 22:00 по киевскому времени. В параллельном матче сыграют два других участника квартета D – Интер и Реал Сосьедад.
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