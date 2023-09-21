"Трубін на початку матчу ухвалив неправильне рішення, коли заробив пенальті. Це була непроста гра, але він молодець – добре впорався, зберігав спокій, чекав слушного моменту і на такому рівні, під таким тиском, продемонстрував чудовий менталітет. Він зробив все що міг, показав себе з хорошого боку.

Два пенальті у ворота Трубіна у відеоогляді матчу Бенфіка – Зальцбург – 0:2

Кожна нова гра допомагатиме Анатолію розвиватися, адаптовуватися і почуватися своїм у Бенфіці. Уболівальники вимогливі, це – Бенфіка, але я вірю, що він ставатиме сильнішим з кожним матчем", – цитує Шмідта офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, Трубін вже на 2-й хвилині поєдинку з Зальцбургом привіз у свої ворота пенальті, небезпечно зігравши на виході (суперник не зумів реалізувати одинадцятиметровий, запустивши сферу над воротами). Згодом українець таки пропустив з позначки, після гри рукою Антоніу Сілви. По перерві Анатолій перервав вихід сам на сам, але встигнути на добивання вже не зміг.

Трубін з поразки дебютував за Бенфіку у Лізі чемпіонів, привізши пенальті, Інтер врятувався від фіаско з Сосьєдадом